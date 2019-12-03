تعرّف على 16 دولة منحت صوتها لرياض محرز في الكرة الذهبية

إحتل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز المرتبة العاشرة في ترتيب أحسن لاعبي العالم لسنة 2019 حسب مجلة فرانس فوتبول.

وظهر رياض محرز فى اختيارات الصحفيين من 16 دولة حول العالم على رأسها بعض الدول العربية التي صوتت على اللعب الجزائري.

الدول التي صوتت على رياض محرز :

الجزائر : 1- ماني ، 2 – ميسي ، 3- محرز، 4- فان دجيك – 5 أغويرو

السعودية : 1- كريستيانو رونالدو ، 2- ميسي، 3- بيرناندو سيلفا، 4- محرز، 5- صلاح

بلغاريا : 1- فان دجيك، 2- كريستيانو رونالدو، 3- ميسي، 4- مبابي، 5 – محرز .

كولومبيا : 1- فان دجيك ، 2- كريستيانو رونالدو، 3- ميسي، 4- محرز، 5- مبابي.

ساحل العاج : 1- أليسون، 2- ماني، 3- محرز، 4- فان دجيك، 5 – مبابي.

الإمارات العربية المتحدة : 1- كريستيانو رونالدو، 2 – محرز، 3- صلاح، 4 مبابي ، 5 – ليفاندوفسكي.

اليابان : 1- فان دجيك، 2- كريستيانو رونالدو ، 3- ماني، 4- ميسي ، 5- محرز .

كينيا : 1- فان دجيك ، 2- ميسي، 3- كريستيانو رونالدو، 4- ستيرلينغ ، 5 محرز .

لبنان : 1- ميسي، 2 – محرز، 3- فان دجيك، 4 كريستيانو رونالدو، 5 أليسون.

المغرب : 1- ميسي، 2- ماني، 3- كريستيانو رونالدو، 4- محرز، 5- مبابي .

فلسطين : 1- كريستيانو رونالدو، 2- ميسي، 3- صلاح، 4 فان دجيك، 5- محرز.

قطر: 1- ميسي، 2- كريستيانو رونالدو، 3- فان دجيك، 4 – صلاح، 5- محرز.

صربيا: 1- ميسي، 2- أليسون، 3- ليفاندوفسكي، 4- تاديك، 4- محرز

تونس: 1- ميسي، 2- فان دجيك، 3- كريستيانو رونالدو، 4- صلاح، 5- محرز.

تركمانستان: 1- ميسي، 2 دي يونغ 3- أغويرو، 4- محرز، 5- دي بروين.

اليمن : 1- صلاح، 2- محرز، 3- ماني، 4- ميسي، 5 – كريستيانو رونالدو