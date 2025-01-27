تعرّف على مواعيد مباريات الخُضر في كأس إفريقيا

تعرف المنتخب الوطني على مواعيد مباريات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالمغرب، وسيحتضنها ملعب مولاي الحسن في الرباط.

وسيواجه أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش منتخبات السودان ،وبوركينافاسو، وغينيا الاستوائية.

وأعلن الاتحاد الجزاري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، اليوم الإثنين، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول للمجموعة الخامسة.

وسيلعب الخضر أمام السودان يوم الأربعاء، 24 ديسمبر، بملعب مولاي الحسن في الرباط.

كما سيواجه الخُضر منتخب بوركينافاسو، يوم الأحد 28 ديسمبر، بملعب مولاي الحسن في الرباط.

أما مواجهة غينيا الاستوائية ستجرى الأربعاء 31 ديسمبر بملعب بملعب مولاي الحسن في الرباط.

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