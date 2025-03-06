تعرّف على أسعار قسيمة السيارات لهذه السنة

انطلقت عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2025، يوم الأوّل من شهر مارس الجاري، عبر مكاتب البريد، وقباضات الضرائب.

وأطلقت المديرية العامة للضرائب، صبيحة اليوم الأربعاء، المنصةَ الرقمية “قسيمتك”، لاقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت.

وأوضحت بأنه يمكن إصدار قسيمة السيارات 2025 عبر الموقع الإلكتروني المخصص “قسيمتك “ qassimatouka.mf.gov.dz. أو عبر فقرة الخدمات الرقمية بالموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب.

أسعار قسيمة السيارات 2025

وتتراوح أسعار قسيمة السيارات لهذه السنة بين 500 دينار للمركبات التي تقل قوتها الحصانية الخاضعة للضريبة عن/أو تساوي (6 cv) وعمرها أكثر من 10 سنوات.

و25 ألف دينار للمركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وقوتها أكثر من 10 أحصنة (10 cv) خاضعة للضريبة.

أما بالنسبة للسيارة من القوة نفسها، ولكن عمرها أكثر من 10 سنوات، تم تحديد سعر الملصق الخاص بها بـ 10 آلاف دينار.

وأما المركبات التي عمرها أقل من ثلاث سنوات بقوة تتراوح بين 7 cv و 9 cv، يكون سعر الملصق 4 آلاف دينار.

وبالنسبة للسيارة التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات، وقوة محركها أكثر من 10 cv، تم تحديد سعر ملصق السيارة الخاص بها بسعر 20 ألف دينار.

المركبات المستثناة من القسيمة

وتستثنى المركبات ذات التسجيل الخاص التابعة للدولة والسلطات المحلية (البلديات والولايات) من قسيمة السيارات.

وكذا المركبات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية، وسيارات الإسعاف، والمركبات المجهزة بمعدات طبية، والمركبات المجهزة بمعدات مكافحة الحرائق.

بالإضافة إلى المركبات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة والمركبات المجهزة بوقود الغاز البترولي المسال/الكربون. وذلك وفقا للمادة 27 من قانون المالية 2011. أو الغاز الطبيعي، وقود الغاز الطبيعي المضغوط، بحسب ما تنص عليه المادة 11 من قانون المالية 2016.

كما تسثتنى من قسيمة السيارات الجرارات والآلات الزراعية الأخرى، المركبات التي يقل عدد عجلاتها عن 4 عجلات (دراجات نارية، ودراجات بخارية، وما إلى ذلك)، وآلات الأشغال العامة والمقطورات.

عدم إلزامية إلصاق قسيمة السيارة على الزجاج الأمامي

وتجدر الإشارة إلى عدم إلزامية إلصاق قسيمة السيارات المقتناة عن بعد عبر منصة “قسيمتك”، على الزجاج الأمامي للمركبة.

بينما يجب تقديمها عند إجراء عمليات التفتيش من قبل الأعوان المخولين لذلك. إذ وضعت المديرية العامة للضرائب نظاماً لتبادل المعلومات المتعلقة بقسمة السيارات المقتناة عن بعد مع جميع الجهات المعنية بالرقابة.