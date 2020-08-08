تعزية في وفاة أحد أعمدة الزاوية المركزية للطريقة الشيخية بالسينغال

تتقدم الزاوية المركزية للطريقة الشيخية، بإسمِها وبإسم كل مُرتاديها وأتباعها بتعازيها الخالصة إلى الخليفة العام للطريقة الشيخية بالجزائر وعموم أفريقيا والعالم، الشيخ الحاج العربي آل سيد الشيخ، على إثر وفاة أحد أعمدتها وعلمائها بدولة السينيغال، الشيخ احمد تيجاني نيسان.

وجَاء في برقية تَعزية الزاوية المركزية للطريقة الشيخية: “بِبالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أحد أعمدتها وعُلمائنا البارِّين بدولة السينغال، الشيخ أحمد تيجاني نيسان”.

وأضاف: “بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا وخالص مواساتنا لأسرة الفقيد بدولة السينيغال وللشيخ الحاج العربي آل سيدي الشيخ، سائلين المولى عزَّ وجل أن يتغمد فقيد الأمة الإسلامية بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وإنَّا لله وإنَّا اليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ”.