تعزيزات أمنية مشددة تحسبا لمواجهة الجزائر والسنغال

إتخذت السلطات الأمنية المصرية، تدابير أمنية مشددة، لضمان السير الحسن، للمباراة الكبيرة التي ستجمع منتخب الجزائر أمام السنغال، لحساب “كان 2019”.

وكشف مبعوث قناة “النهار” إلى مصر، عن تجنيد السلطات المصرية لعدد كبير من رجال الأمن خارج وداخل أسوار ملعب “الدفاع الجوي” الذي سيحتضن هذه المواجهة.

وكشف أنصار الخضر، لتلفزيون “النهار”، أنهم خضعوا لإجراءات تفتيش صارمة قبل انطلاق هذه المباراة، عكس تلك التي شهدوها أمام كينيا.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية الخاصة، المتخذة من السلطات المصرية، بعد استعمال بعض أنصار الخضر للألعاب النارية خلال المواجهة الأولى أمام كينيا، وهو ما يعد مخالفا للقوانين.