تعزيزات وقائية للحماية المدنية في مواجهة كورونا

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية عدة إجراءات وتدابير حيز التنفيذ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان للمديرية العامة للجماية المدنية ان الاجراءات تتمثل هذه الاجراءات في تنظيم خرجات وقوافل توعوية تجوب كل الشوارع لحث المواطنين على البقاء في بيوتهمباستعمال المكبرات الصوتية تحت شعار “وعينا يحمينا” وخرجات تحسيسية لفائدة التجار تتمثل في كيفية تنظيم عملية البيع وكذا حث المواطنين باحترام التباعد الاجتماعي عند الوقوف من أجل الشراء.

كما تتمثل ايضا في القيام بتحسيس المواطنين على كيفية احترام شروط النظافة والتعقيم وحتى كيفية غسل الأيدي عدة مرات في اليوم وكذا قيام جميع الوحدات عبر كامل الولايات بعمليات التعقيم لدور المسنين وأماكن التجمعات والمؤسسات العمومية والاستشفائية ومراكز الطفولة المسعفة والساحات العمومية.

وتم تخصيص جهاز امني لحراسة ومرافقة المسافرين القادمين من مختلف الجهات الى أماكن الحجر الصحي.