تعزيز أسطول “إيتوزا” بـ102 حافلة جديدة لتحسين النقل الحضري بالعاصمة

تسلّمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من الحافلات الحديثة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامي إلى تطوير قطاع النقل العمومي وتجديد الحظيرة الوطنية.

وجرت عملية تسلم الحافلات تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

إذ تم تزويد المؤسسة بـ102 حافلة جديدة من علامة “هيغر” HIGER، من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات (EDIV) بالرويبة، التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بالناحية العسكرية الثانية.

وتتوزع الحافلات المستلمة على 70 حافلة ذات سعة كبيرة تصل إلى 100 راكب، و32 حافلة بسعة 37 مقعدًا. ما من شأنه تعزيز قدرات النقل الحضري بالعاصمة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وتوفير ظروف نقل مريحة وآمنة للمسافرين. إذ ستسمح هذه التعزيزات لمؤسسة “إيتوزا” بتوسيع شبكة خطوطها لتشمل الأحياء السكنية الجديدة. مع ضمان استمرارية الخدمة وفق معايير الجودة والسلامة.