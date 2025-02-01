تعزيز إمكانيات العاصمة في مواجهة مخاطر الكوارث

أكدت المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتعزيز امكانيات ولاية الجزائر في مواجهة مخاطر الكوارث بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، عُقد إجتماع، على مستوى ولاية الجزائر، بين ممثلين عن وزارة الداخلية، والأمين العام لولاية الجزائر، وخبراء من المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. والممثل المقيم للبنك الدولي في مجال مجابهة وتسيير مخاطر الكوارث، بالجزائر.

وتمحور الإجتماع، حول موضوع المجابهة الحضرية، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتعزيز امكانيات ولاية الجزائر في مواجهة مخاطر الكوارث بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية. وخاصة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والبنك الدولي.

كما تم عقد إجتماع آخر بالمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الذي خص بالنقاش الجوانب التقنية المتعلقة بإعداد المخططات العامة للوقاية من مخاطر الكوارث. المندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث. استنادًا إلى نتائج التشخيص المشترك الذي تم إعداده مسبقًا.

أين تم التنويه بأهمية الدعم التقني المستمر لضمان فعالية وملاءمة المخططات العامة للوقاية من المخاطر. بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.