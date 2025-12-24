تعزيز الابتكار الرقمي.. Ooredoo الجزائر تدعم أربعة مشاريع واعدة

شاركت Ooredooالجزائر في حفل اختتام الطبعة الرابعة من قافلة “شاب، فكرة” المنظمة بالشراكة مع Multi Projects Investissements (MPI)، وذلك يوم 23ديسمبر 2025 بالجزائر العاصمة.

و تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تشجيع روح المبادرة والمقاولاتية، واكتشاف المواهب الصاعدة، ومرافقة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة ذات الإمكانات الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة.

وبهذه المناسبة، تم اختيار أربعة مشاريع من بين عشرة فائزين من طرف Ooredooالجزائر للانضمام إلى برنامج حاضنتها للمؤسسات الناشئةT-Start. والاستفادة من مرافقة هيكلية، وتأطير مخصص، إلى جانب الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجارية للمؤسسة.

وتتميّز المشاريع الأربع المختارة بطابعها الابتكاري. وقيمتها الاجتماعية، وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات الفعلية للسوق الجزائرية، وهي كالتالي:

UMed Academy (يومد أكاديمي): أول منصة جزائرية للتكوين الطبي والصيدلانيعبر الإنترنت، موجّهة لطلبة ومهنيي الصحة الشباب. وتوفّر لهم وصولًا مرنًا إلى محتويات تعليمية متخصصة ومعتمدة.

BaytLink (بيت لينك):أول مؤسسة ناشئة في مجال تكنولوجيا العقاربالجزائر، تهدف إلى رقمنة وتنظيم السوق العقارية ، من خلال منصة حديثة، شفافة وموجّهة نحو المستخدم.

Rana Jayeen (رانا جايين): تطبيق ذكي لتقديم المساعدة على الطريق، يربط بشكل فوري السائقين الجزائريين بأقرب الميكانيكيين، وخدمات القطر والإغاثة، اعتمادًا على تقنية تحديد الموقع الجغرافي(GPS)، بما يعزز السلامة وسرعة التدخل على الطرقات.

Mawwil (مَول): منصة رقمية للتمويل التشاركي، تربط بين حاملي المشاريع والمستثمرين، وتساهم في تعزيزالولوج إلى التمويل وتحفيز ريادة الأعمال المحلية.

و منذ إطلاق برنامج T-Start سنة 2013، قامتOoredooالجزائر باحتضان 72 مؤسسة ناشئة في مختلف مراحل تطورها. ومن بين هذه المؤسسات، نجحت 36 مؤسسة ناشئة في هيكلة مشاريعها وتجاوز مراحل مفصلية وهامة، مما يعكس الالتزام المستدام للمؤسسة بدعم الابتكار والشباب المقاول وتعزيز تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر.

وحالياً، تستفيد 21 مؤسسة ناشئة من برنامج T-Start في مرحلة استراتيجية من نموها، حيث تحظى بمرافقة هيكليةتجمع بين الموارد التكنولوجية، والتوجيه، وإشراف شبكة من الخبراء والشركاء.