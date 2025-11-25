تعزيز التعاون الأمني محور مباحثات سعيود مع نظيره المصري

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود،اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية المصرية، محادثات مع نظيره المصري، محمود توفيق.

اللقاء جاء على على هامش فعاليات الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية-المصرية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر.

وهذا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وخلال اللقاء أشاد الطرفان بتميز العلاقات الجزائرية المصرية وعمقها التاريخي، كما سمح بتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى المستجدات الأمنية على الصعيدين الجهوي والدولي والتحديات المشتركة التي يتقاسمها البلدين.

اللقاء كان فرصة سانحة لتأكيد الطرفين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لمجابهة الجريمة العابرة للحدود في مختلف أشكالها، لاسيما تلك المرتبطة بالاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فضلا على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بخصوص محاربة الجريمة السيبرانية مع تكثيف تبادل التجارب و الخبرات بين الأجهزة الأمنية بالبلدين ومؤسساتها التكوينية.

كما تباحث سبل تدعيم العمل الثنائي، تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على برمجة اجتماع لاحق، يجمع خبراء عن القطاعين الوزاريين، و يعنى بضبط خارطة طريق لتدعيم نشاطات التعاون الثنائي.