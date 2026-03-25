تعزيز التعاون الثنائي الجزائري-النيجري في مجال العمل والتشغيل

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، محادثات ثنائية مع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل بجمهورية النيجر الشقيقة، عيساتو عبدولاي توندي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والتشغيل.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، لا سيما من خلال مشروع اتفاقية. تتعلق بمجال التشغيل وتنقل اليد العاملة، والتي تم عرضها على الجانب النيجري خلال اجتماع لجنة الخبراء المنعقد. يوم الأحد 22 مارس 2026 وقد التزم الطرف النيجري بدراسة هذا المشروع. وإبداء ملاحظاته بشأنه، تمهيدا لإحالته على الجانب الجزائري.

من جهتها، أعربت الوزيرة عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الجزائرية. حيث تقدمت بجملة من الطلبات، أبرزها دعم جهود التكوين في مجالي تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية. إلى جانب إنشاء توأمة بين الوكالة الوطنية للتشغيل ونظيرتها النيجيرية. بما يسمح بنقل الخبرات والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد الوزير سايحي استعداد الجزائر لمرافقة الجانب النيجري. داعيا إلى تحديد الاحتياجات الأولية لقطاع العمل في النيجر، قصد دراستها والتكفل بها وفق الإمكانيات المتاحة.

هذا وعبرت الوزيرة عن رغبتها في القيام بزيارة عمل إلى الجزائر للاطلاع عن كثب على التجارب الوطنية في مجالي العمل والتشغيل، وهو ما لقي ترحيبا من قبل الوزير.

