تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والصين..العقيد بوعلام بوغلاف يستقبل وفدا صينيا

استقبل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة إطارات المديرية العامة، اليوم الوفد الصيني برئاسة السيد هو مينغ لانغ، نائب وزير بوزارة تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية على مستوى المديرية العامة

وقد شملت هذه الزيارة المركز الوطني للتنسيق، حيث تم تقديم شروحات حول آليات المتابعة والتسيير العملياتي للمخاطر الكبرى على المستوى الوطني.

وكذت المتحف الوطني للحماية المدنية، أين تلقى الوفد شروحات حول تاريخ الجهاز وتطوره عبر العقود. ومديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، حيث اطلع الوفد على مختلف هياكلها التنظيمية والإدارية، وتعرف على عتادها العملياتي ووسائلها التقنية ، إضافة إلى الوقوف على جاهزية وحداتها وتخصصاتها المختلفة في مجالات التدخل والإنقاذ، مع تقديم شروحات وافية حول كيفية تسيير التدخلات اليومية والتعامل مع مختلف الأخطار .

وتندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والصين في مجال تسيير الكوارث الطبيعية ومجابهة المخاطر الكبرى، بما يساهم في دعم قدرات التدخل والتكوين.