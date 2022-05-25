تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر في المجال الاجتماعي

أجرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مساء أمس الثلاثاء، محادثات عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع نظيرتها بجمهورية مصر العربية نيفين القباج.

وفي بيان للوزارة اليوم الاربعاء، فقد أشاد الطرفان بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الجزائري والمصري، وكذا متانة العلاقات بين البلدين الممتدة عبر التاريخ، مؤكدان على ضرورة تعزيز الثنائي في المجال الاجتماعي بما يخدم مصلحة الطرفين.

وفي هذا السياق، أبدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة استعداداها للمضي قدما من أجل الإمضاء على مشروع البرنامج التنفيذي في مجال الشؤون الاجتماعية.

واستعدادها لتبادل التجارب بين البلدين لتحقيق أكثر مكتسبات لصالح المرأة، خاصة وأن الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق المرأة.

من جهتها عبرت الوزيرة المصرية عن رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكفل الاجتماعي ، سيما ما تعلق بمجال ترقية حقوق المرأة والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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