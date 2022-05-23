تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و روسيا في مجال الإعلام

استقبل وزير الإتصال، محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، إيڨور بيلاييف.

وفي بيان للوزارة، فقد سمح هذا اللقاء ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

و في هذا السياق، أكد الطرفان على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي الإعلامي، بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الروسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

كما أكد وزير الإتصال، على العمل سوية من أجل تطوير العلاقات في مجال الإعلام، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين

من جانبه، أبدى السفير الروسي ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك في المجال الإعلامي.

ومعربا عن رغبة بلاده في خلق ديناميكية جديدة في المجال الإعلامي.

في ختام اللقاء، عبر السفير الروسي عن.شكره للجزائر على مواقفها الثابثة و المتزنة، وعلى المجهودات المبذولة الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.

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