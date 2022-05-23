تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و روسيا في مجال الإعلام
استقبل وزير الإتصال، محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، إيڨور بيلاييف.
وفي بيان للوزارة، فقد سمح هذا اللقاء ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
و في هذا السياق، أكد الطرفان على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي الإعلامي، بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الروسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
كما أكد وزير الإتصال، على العمل سوية من أجل تطوير العلاقات في مجال الإعلام، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين
من جانبه، أبدى السفير الروسي ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك في المجال الإعلامي.
ومعربا عن رغبة بلاده في خلق ديناميكية جديدة في المجال الإعلامي.
في ختام اللقاء، عبر السفير الروسي عن.شكره للجزائر على مواقفها الثابثة و المتزنة، وعلى المجهودات المبذولة الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.
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وزير الإتصال: علينا إضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد
وزير الإتصال: علينا إضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد
كما دعا وزير الإتصال محمد بوسليماني، اليوم الخميس، الى إضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير خلال يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال، أن ارساء منظومة جديدة رهان تسعى الوزارة الى كسبه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما أوضح الوزير، أن قطاعه ملزم بمسايرة التطور التكنولوجي بإعتباره اداة محورية و مرافقة الجهد و الدفع عن المبادئ.
و من اجل هذا أشار الى استحداث اطار قانوني محفوظ يضمن بيئة ملائمة للصحفي للرقي بالاداء و المهنة،
كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات في ظل المخاطر وسط حروب الجيل الرابع.
مؤكدا في الوقت ذاته، الى أن ارساء منظومة جديدة رهان يسعى الإتصال الى كسبها تنفيذا لتعليمات الرئيس، حيث ترتكز على سن قوانين تفتح المجال بإشراكهم فيه.
بالاضافة الى اخلقة العمل الاعلامي وفق أعمال عالمية، وترقية جودة الخدمة، مع ضمان شفافية تمويل الإعلام.
الى جانب ذالك، كشف الوزير أن المادة 54 الضامنة لحرية الصحافة بما تشمله حقوق و حرية التعبير و متعاوني الصحافة و السر المهني و مواقع الكترونية.
بالمقابل أكد على أن تأسيس الاطار القانوني بات حتمي لا مفر منه من خلال تنظيم العمل و تشمل مختلف الجوانب.
كما أن توطين القنوات الخاصة، يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية و وضع حد للاستنزاف
وحماية الصحفي و التعريف بالصحفي المحترف.
هذا وأكد الوزير أن الإعلام الجزائري حقق موقعه المستحق وسط الصحافة الاجنبية.