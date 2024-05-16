تعزيز التعاون الثنائي بين بولونيا والجزائر

ستنظم السفارة البولونية بالجزائر، بالتعاون مع وكالة الاستثمار والتجارة البولونية وغرفة التجارة البولونية لقاءات ثنائية لوفد من رجال أعمال بولوني في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 ماي.

وسيشارك هذا الوفد في منتدى الأعمال الجزائري البولوني يوم الأحد 19 ماي 2024، الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع

الشركاء البولونيين.

كما ستتم مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين من قبل مجلس الأعمال البولوني الجزائري. المكون من غرفتين على مدى العامين الماضيين التقت غرفة التجارة البولونية بنظيرتها الجزائرية للمرة الثالثة، مما يدل على تنامي التعاون البولوني الجزائري.

وسيشكل هذا المنتدى فرصة حقيقية للشركات البولونية والجزائرية لتطوير شراكات تجارية جديدة. حيث سيسلط الضوء على قطاعات رئيسية مثل البناء والأشغال العمومية الهندسة الكهربائية. الفواكه والخضروات، الآلات والمعدات الزراعية. المنتجات البيطرية، صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والاستشارات القانونية.

ويبحث الوفد البولوني عن فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر، مما يؤكد الاهتمام المتزايد للشركات البولونية بالسوق الجزائرية. وتعكس هذه الزيارة رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما الثنائي وتعزيز مبادلاتهما الاقتصادية.

وسيزور الوفد يوم الإثنين معرض سيبسا فلاحة لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاع الزراعي الجزائري.

وبالإضافة إلى زيارة هذا المعرض التجاري المهم، سيعقد الوفد اجتماعات مع مختلف الشركاء التجاريين والمؤسسات في البلاد لمناقشة فرص التعاون.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سفارة جمهورية بولونية والوكالة البولونية للتجارة والاستثمار في الجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

حيث تعد هذه البعثة واحدة من بين العديد من البعثات الاقتصادية التي نظمتها السفارة لتعزيز التجارة وإقامة شراكات استراتيجية مع الفاعلين الجزائريين.

وفي المستقبل، تنوي السفارة مواصلة هذا النشاط من خلال تنظيم وفود أخرى مماثلة. بهدف تطوير التعاون المتبادل مع الشركاء الجزائريين. والهدف من هذه البعثات هو تقوية الروابط بين بولونيا والجزائر وتعزيز التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.