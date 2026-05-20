تعزيز التعاون الجزائري الألماني في مجال التكوين المهني

إستقبلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، الثلاثاء، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، جورج فلسهايم “Georg Felsheim”.

وحسب وزارة التكوين المهني، شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات بين مؤسسات التكوين. والقطاع الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بمراكز الامتياز في التكوين المهني.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع التعاون نحو العديد من مجالات، لاسيما في ما يتعلق بالتكوين التطبيقي. وربط التكوين بالمحيط الاقتصادي، تطوير أنظمة الشهادات والكفاءات، الهندسة البيداغوجية، وعصرنة منظومات التكوين.

هذا وأكد الطرفان على اعتماد المقاربة بالكفاءات كخيار إستراتيجي لتحديث البرامج التكوينية. إضافة إلى تعزيز برامج التوأمة بين مؤسسات التكوين في البلدين بما يسمح بتبادل الخبرات ورفع جودة التكوين. كما ثمّن الجانبان الدعم والمرافقة التقنية. التي توفرها WorldSkills Germany لفائدة القطاع، خاصة في مجال التحضير والاستعداد للمنافسات الدولية للمهارات.

ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الجزائري-الألماني إلى مستويات أكثر طموحًا وفعالية. في إطار مخطط عمل عملياتي يهدف إلى تعزيز نجاعة تنفيذ البرامج المشتركة. ودعم تطوير المهارات والكفاءات، وترسيخ مكانة الجزائر كمحور إقليمي في مجال التكوين المهني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور