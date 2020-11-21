سيتم تعزيز التعاون الجزائري الألماني في مجال الطاقات المتجددة.

في لقاء جمعه مع سفيرة ألمانيا بالجزائر، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور “أن الجزائر وألمانيا تسعيان إلى تعزيز تعاونهما في مجال الانتقال الطاقوي”.

وأعرب الطرفان، حسب بيان للوزارة نشر يوم أمس الجمعة، عن إلتزامهما من أجل العمل معا على تعزيز وتطوير هذه الشراكات.

وأشار شيتور إلى أن مجالات التعاون التي يمكن تعميقها مع الجانب الألماني هي البحث عن مشاريع ملموسة تدمج التحكم في تقنيات الإنتاج، ونقل المعرفة والخبرة.

كما أضاف الوزير على ضرورة تكثيف التعاون في مجال التكوين والبحث والتطوير داخل معهد الانتقال الطاقوي بسيدي عبد الله.

من جانبها رحبت السفيرة بإنشاء وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

واليت، حسبها، ستجعل من الممكن التعاون بشكل أوثق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.