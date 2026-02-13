تعزيز التعاون الجزائري–البوركينابي في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة

أجرى كل من رئيس ديوان وزير الطاقة والطاقات المتجددة، نورالدين سالمي، ومدير نشاطات الإنتاج والهندسة بمجمع سونلغاز، خالد نواصري، بواداغودو، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض آفاق تطوير الشراكة بين مجمع سونلغاز والشركة الوطنية للكهرباء ببوركينافاسو (SONABEL)، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الأمن الطاقوي وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، جدد الجانب الجزائري استعداد الجزائر لمرافقة الجانب البوركينابي عبر كامل سلسلة القيمة في قطاع الكهرباء، لاسيما في مجالات تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، وإنجاز ومتابعة مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحديث وتوسيع الشبكات الكهربائية وتحسين مردوديتها، وصيانة منشآت الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط وتسيير المنظومة الكهربائية، والاعتماد على الحلول التقنية الحديثة. بما في ذلك إنجاز الشبكات المصغرة (Mini-grids) لدعم الكهربة المحلية وتحسين الخدمة في المناطق النائية، إضافة إلى دعم برامج الكهربة الريفية.

وفي مجال الطاقات المتجددة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تطوير واستغلال محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. لاسيما الطاقة الشمسية. وتبادل الخبرات في مجال إدماج الطاقات المتجددة في الشبكات الكهربائية. إلى جانب تقاسم التجارب في مجال النجاعة الطاقوية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأولى الطرفان أهمية خاصة للتكوين وتعزيز القدرات البشرية، حيث أكد سالمي، استعداد مؤسسات التكوين التابعة لمجمع سونلغاز لاستقبال إطارات وتقنيين من شركة SONABEL في برامج تكوين متخصصة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سواء حضوريا أو عن بعد. بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم قدرات المؤسسة البوركينابية.

ويعكس هذا التوجه الإرادة السياسية المشتركة للجزائر وبوركينافاسو في بناء شراكة طاقوية فعالة، تقوم على تبادل الخبرات والتكامل التقني، وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.