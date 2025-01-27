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الوطني

تعزيز التعاون الجزائري-التشيكي في مجال البيئة وجودة الحياة

بقلم حمزة بن هويس
تعزيز التعاون الجزائري-التشيكي في مجال البيئة وجودة الحياة
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إستقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، يان تشيرني.

وتناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مجال البيئة وجودة الحياة. كما تم استعراض فرص الشراكة بين الجزائر وجمهورية التشيك وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لترقية العلاقات الثنائية. خاصة في مجالات تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

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