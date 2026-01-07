تعزيز التعاون الجزائري-العماني في الصناعة الصيدلانية عبر استثمارات وشراكات مشتركة

نُظّم اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، اجتماعٌ عن بُعد بتقنية التحاضر المرئي.في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عُمان، وتنفيذا لمخرجات زيارة العمل التي قام بها وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، إلى سلطنة عُمان خلال شهر ديسمبر الماضي،

وجمع اللقاء إطارات من وزارة الصناعة الصيدلانية بنظرائهم من وزارة الصحة وهيئات الاستثمار العمانية. حيث خصص لدراسة ومناقشة فرص الاستثمار المشترك بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. بما يعزز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا لمخرجات الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة الصيدلانية إلى سلطنة عمان. والتي شكّلت محطة مهمة لتباحث سبل. توطيد التعاون والاستثمار المشترك، لاسيما في مجالات تطوير الصناعة الصيدلانية، وتبادل الخبرات والتجارب التقنية، ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. إضافة إلى تسهيل ولوج المنتجات الصيدلانية الجزائرية إلى الأسواق العُمانية والأسواق المجاورة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل ترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى برامج عملية وشراكات فعّالة، تعود بالفائدة على قطاع الصناعة الصيدلانية في كلا البلدين. مع التأكيد على تبادل الزيارات بين الإطارات المختصة. واعتماد جدول زمني واضح لمختلف العمليات المزمع تنفيذها، في إطار ورقة الطريق المتفق عليها لتعزيز التعاون في هذا المجال.