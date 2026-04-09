تعزيز التعاون الجزائري–الكندي ومشاورات حول الصحراء الغربية

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، أنيتا أناند.

وخلال هذا الاتصال، جدّدت الوزيرة الكندية التعبير عن تعازي سلطات بلادها للجزائر على إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال.

كما ناقش الطرفان السُبل الكفيلة بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين الجزائر وكندا، لاسيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

ومن جانب آخر، تطرق الوزيران إلى التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات الرامية إلى تسوية قضية الصحراء الغربية، وذلك على ضوء أحكام قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2797، حيث أكدا أهمية مواصلة الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.