تعزيز التعاون الجمركي بين الجزائر وأوكرانيا

أجرى المدير العام للجمارك لقاء تشاوريا مع سفير أوكرانيا بالجزائر بخصوص تفعيل إتفاق التعاون بين البلدين في مجال الجمركي.

ونشر سفير أوكرانيا بالجزائر، مكسيك صبح، اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، قائلا “تشرفت بعقد لقاء مثمر مع سيادة المدير العام للجمارك الجزائرية، السيد نور الدين خالدي”.

وأضاف السفري الأوكراني أنه “تم خلال هذا القاء الإتفاق على تفعيل التعاون بين المؤسسات الجمركية للبلدين، وذلك من خلال تسريع عملية الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية التعاون في المسائل الجمركية ذات الصلة “.

وقال السفير الأوكراني “أن الخطوة تعتبر بمثابة تمهيد لتوقيعها مع الجهاز الوطني الأوكراني للجباية و الجمارك”.