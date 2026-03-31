تعزيز التعاون الصحي مع مفوضية الإتحاد الإفريقي

إستقبل الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، وفدا عن مفوضية الإتحاد الإفريقي، برئاسة الدكتور أدامو إساه. رئيس قسم الصحة بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

استهلّ الدكتور أدامو إساه اللقاء بتقديم أحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال. مترحّمًا على روحه الطاهرة.

وخلال هذا اللقاء، نوّه أدامو بالمستوى المتقدّم الذي بلغته المنظومة الصحية في الجزائر، وبما تشهده من تطور نوعي وملموس. لا سيما في مجال الخدمات الصحية وإنتاج الأدوية. الذي حقق قفزة معتبرة تعكس ديناميكية الإصلاح وتنامي القدرات الجزائرية في هذا القطاع الحيوي.

كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في دعم وتطوير الصناعة الصيدلانية، مؤكّدًا على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج الدوائي على الصعيد الإفريقي، والعمل على ترسيخ أسس الاكتفاء الذاتي الدوائي، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي للقارة.

من جهته، رحّب الأمين العام لوزارة الصحة بهذه الزيارة، معتبرا إياها خطوة هامة في مسار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. ومثمّنا الثقة التي توليها للجزائر في المجال الصحي، ومبرزًا أن الجزائر تُعدّ وجهة إستراتيجية في مجال الخدمات الصحية والصناعة الصيدلانية على المستوى الإفريقي.

كما أكد، في هذا السياق، ما تشهده المنظومة الصحية الوطنية من تطور ملحوظ وقدرة متزايدة على تقديم خدمات صحية ذات مستوى عال. فضلًا عن الإمكانيات المتوفرة في مجالي التكفل العلاجي والإنتاج الصيدلاني، بما يعزز مكانة الجزائر كشريك فاعل على المستوى القاري.

وقد شكّل اللقاء أيضا فرصة لإجراء مباحثات مثمرة بين الجانبين، تم خلالها التطرق إلى سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية استفادة موظفي الاتحاد الإفريقي من الخدمات الطبية في الجزائر. إضافة إلى دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات علاج مع المؤسسات الصحية في القطاعين العمومي والخاص.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر. بما يخدم مصالح المفوضية ويسهم في تطوير المنظومة الصحية على المستوى القاري.

