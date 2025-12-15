تعزيز التعاون بين الجزائر وإثيوبيا في مجال الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية بالجزائر، مختار محمد واري.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان، فرص تعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. من خلال عقد شراكات إستراتيجية ما بين المتعاملين الاقتصاديين لنقل التكنولوجيات والمعرفة. مع إمكانية تلبية طلبات السوق الأثيوبية عبر الإنتاج الصيدلاني الجزائري .

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية، أن الجزائر تسعى لتقاسم خبراتها و تجربتها في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. مع إثيوبيا وباقي دول القارة الإفريقية لتعزيز صناعة دوائية قارية متكاملة، تماشيا ومخرجات بيان “إعلان الجزائر”.

