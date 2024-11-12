تعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا في المجال الجمركي

استقبل اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للجمارك، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو.

وأوضح بيان للجمارك، أن اللواء عبد الحفيظ بخوش، استقبل صباح اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024. وبمقر المديرية العامة للجمارك، مرفوقا بإطارات مركزية، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في المجال الجمركي.

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