تعزيز التعاون بين الجزائر وفلسطين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، نظيره وزير الأشغال العامة والإسكان لدولة فلسطين، م .عاهد فائق بسيسو.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن المنعقد بالجزائر من 17 إلى 19 ديسمبر 2024. حسب بيان وزارة السكن.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الإسكان والتعمير والتنمية الحضرية.

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