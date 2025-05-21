تعزيز التعاون بين الجزائر ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا

إلتقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الثلاثاء، بالمدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (CDC Afrique)، الدكتور جان كاسيا.

وحسب بيان لوزارة الصحة، شكل هذا اللقاء الذي تم على هامش أشغال الدورة الثامنة والسبعين (78). لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف. فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمركز الإفريقي في مجال مكافحة الأمراض و الوقاية منها في القارة الإفريقية.

حيث ذكر الوزير بالأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر للمركز الدولي للتلقيح وو مكافحة الأمراض الاستوائية .و الذي يكون مقره بولاية تمنراست، باعتباره منشأة محورية تخدم الأمن الصحي في منطقة الساحل الإفريقي.

كما جدّد سايحي طلب الجزائر دعم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لمسعاها الرامي إلى احتضان المركز الجهوي للتميّز في مجال الأنشطة الوقائية. بما ينسجم مع الدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز الصحة العمومية على المستويين الإقليمي والقاري.

من جهته، ثمّن الدكتور جان كاسيا جهود الجزائر في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض، وأكد استعداد مركز CDC Afrique. لمواصلة التنسيق والدعم التقني، من أجل تجسيد المشاريع ذات البعد الإفريقي المشترك.

وقد أبدى الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الصحي في القارة الإفريقية. بما يضمن تحقيق تطوير منظومات الرعاية الصحية الوقائية، خدمة لشعوب القارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور