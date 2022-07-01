تعزيز التعاون بين الجزائر و النيجر في مجال الأشغال العمومية
استقبل وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بمقر الوزارة، وزير التجهيز لجمهورية النيجر قادو سابو مختار رفقة سفير جمهورية النيجر بالجزائر.
و في هذا السياق، أوصح بيان للوزارة، أمس الخميس، أن هذه الزيارة تندرج إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر في مجال الأشغال العمومية.
كما عرف هذا اللقاء حضور رؤساء مديري مجمعات الأشغال العمومية، مكاتب الدراسات والمخابر، فرع كوسيدار أشغال عمومية و فرع كوسيدار قنوات، بالإضافة إلى إطارات الوزارتين.
الى جانب ذالك، تمحورت هذه المحادثات حول العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر، والوسائل المساعدة على تطويرها.
كما استعرض العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك وبالخصوص عن الامكانيات المتواجدة في الجزائر من مؤسسات الانجاز، ومخابر ومكاتب دراسات في مجال الأشغال العمومية وكيفية تصدير هذه القدرات إلى النيجر.
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ناصري: إنجاز 90 بالمائة من الطريق العابر للصحراء
كما أعلن وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بأن نسبة الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء بلغت مراحل متقدمة. حيث تم إنجاز 90 بالمائة من المشروع.
و قال ناصري خلال الدورة 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزارة. بحضور الدول المعنية بالمشروع و هي تونس، النيجر، مالي، نيجيريا و التشاد. بأن “الطريق العابر للصحراء هو من الإنجازات الهامة التي تحققت و التي نفتخر جميعا بها. لاسيما و إنها جاءت في إطار مشروع مثالا للتعاون و التنسيق بين الدول الإفريقية. لبلوغ أهداف مشتركة ستعود على المنطقة بخير كثير. و يبلغ المشروع مسافة قدرها 10 ألاف كم و 90 بالمائة منه منجزة.
من جهتها أكدت وزيرة التجهيز و الإسكان للجمهورية التونسية سارة زعفان الزنزري، أن تونس تعمل على جعل الرواق طريق إقتصادي بين البلدان الأعضاء. لتحسين و دفع الاستثمار في إطار التنمية الاقتصادية و الاندماج الإقليمي.
و بدوره أوضح وزير الأشغال العمومية النيجيري مختار غارسامو، أن إعطاء مشروع الطريق العابر للصحراء بعد إقتصادي هو ما يجعله أول حلقة للإدماج الإقتصادي الإفريقي. مضيفا إلى أن هذا الطريق سيكون أول خطوة لمشاريع كثيرة ستأتي مستقبلا.
و يعد المشروع إنجازا كبيرا لتحقيق الإدماج بين دول القارة الإفريقية. و جعل الحدود جسرا للتبادلات التجارية و تسهيل حركة التنقل بين هذه الدول تنمية و دفع الطريق و جعله رواق اقتصادي بامتياز.
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