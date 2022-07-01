تعزيز التعاون بين الجزائر و النيجر في مجال الأشغال العمومية

استقبل وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بمقر الوزارة، وزير التجهيز لجمهورية النيجر قادو سابو مختار رفقة سفير جمهورية النيجر بالجزائر.

و في هذا السياق، أوصح بيان للوزارة، أمس الخميس، أن هذه الزيارة تندرج إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر في مجال الأشغال العمومية.

كما عرف هذا اللقاء حضور رؤساء مديري مجمعات الأشغال العمومية، مكاتب الدراسات والمخابر، فرع كوسيدار أشغال عمومية و فرع كوسيدار قنوات، بالإضافة إلى إطارات الوزارتين.

الى جانب ذالك، تمحورت هذه المحادثات حول العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر، والوسائل المساعدة على تطويرها.

كما استعرض العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك وبالخصوص عن الامكانيات المتواجدة في الجزائر من مؤسسات الانجاز، ومخابر ومكاتب دراسات في مجال الأشغال العمومية وكيفية تصدير هذه القدرات إلى النيجر.

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