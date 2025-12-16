تعزيز التعاون بين الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية

قام المدير العام للحماية المدنية بزيارة عمل إلى جمهورية إيطاليا، و ذلك بدعوة من نظيره الإيطالي، وهذا تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تدعيم القدرات البشرية و التقنية و تطوير آليات التنسيق والتعاون في مجالات الوقاية من الأخطار الكبرى.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، كونها تندرج في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين. من خلال تعميق تبادل الخبرات التقنية والتجارب الميدانية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون الثنائي. في مجالات الوقاية من الأخطار الكبرى، تسيير الكوارث، والجاهزية العملياتية للاستجابة لحالات الطوارئ.

في هذا السياق عُقد لقاء رسمي جمع المدير العام للحماية المدنية الجزائري بنظيره الإيطالي. تم خلاله التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في الجوانب العملياتية والتكوينية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. و الذي توج بانطلاق ورشات عمل مشتركة بمشاركة إطارات من المؤسستين.

