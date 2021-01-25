تعزيز التعاون بين الشباب الجزائري والليبي في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات،اليوم الإثنين، القائم بالأعمال لدولة ليبيا بالجزائر، الدكتور علي خليفة التواتي أحمد .

وحسب بيان الوزارة، فقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الشباب الجزائري وشباب الليبي في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة

هذا وأكد الوزير على أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين بحكم الجوار وتقاسم نفس العادات والتقاليد، توفر العديد من فرص الأعمال

التي ينبغي تشجيعها عن طريق خلق إطار عمل يسمح باستغلالها بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين .

كما أشار الوزير أن الظرف الاستثنائي التي تعيشه ليبيا الشقيقة والتي ستتجاوزه في القريب العاجل، لا يمنع من بعث شراكات اقتصادية مع الجزائر،

خاصة في مجال المؤسسات المصغرة بل يشجعنا على مد يد العون ليبيا الشقيقة من خلال تقاسم تجربة الجزائر معها في مجال المؤسسات المصغرة.

بدوره، عبر الدكتور علي خليفة عن سعادته بهذا اللقاء الذي من شأنه الاستجابة لتطلعات العديد من الليبيين الذين يسعون لبعث شراكات اقتصادية

وتجارية مع نظرائهم في الجزائر في مختلف المجالات، حيث أكد استعداده لوضع كل التدابير التي من شأنها تحقيق هذا المسعى في أقرب الآجال.