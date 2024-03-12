تعزيز التعاون بين سوناطراك وسونلغاز والشركات البنينية في مجال المحروقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، مستشار رئيس جمهورية بنين، سيند شيكيتي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وأفاد بيان للوزارة أن الجانبان أشادا بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة بين البلدين، ورحبا بالتطور الملحوظ لعلاقات التعاون الثنائي. مؤكدين على ضرورة العمل على تطوير وتعزيز هذه العلاقات ولاسيما في المجال الطاقوي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتكثيف التبادلات بين سوناطراك وسونلغاز والشركات البنينية ولاسيما في مجال المحروقات. وتسويق المواد البترولية، بالإضافة الى انتاج، ونقل وتوزيع الكهرباء والصيانة وتسويق المعدات الكهربائية.

من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم، على الاستعداد الدائم للجزائر لتعزيز وتوطيد علاقاتها ومرافقة البلدان الافريقية في مجالات الطاقة. من خلال تكثيف التبادلات والتكوين عبر معاهد مؤسسات القطاع وكذا تطوير الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات.

وأعرب شيكيتي، عن ارتياحه لجودة العلاقات التي تربط بلاده بالجزائر. معربا عن رغبة البنين في الاستفادة من التجربة الجزائرية. في عدة مجالات خاصة في مجال الطاقة، آملا رؤية مشاركة الشركات الجزائرية في المشاريع الاستثمارية بالبنين ولاسيما في المجال الطاقوي بصفة عامة.

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