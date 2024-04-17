تعزيز التعاون بين وكالة تسيير الموارد المائية وسيال في الرقمنة

أبرمت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”. إتفاقية تنصّ على تعزيز التعاون بين الطرفين لاسيما في مجال الرقمنة.

أتى ذلك على هامش إحتفالية تكريم الفائزين في الطبعة الرابعة من المسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء. التي نظمتها وكالة التسيير المدمج للموارد المائية. حيث وقّع على الإتفاقية كل من المديرة العامة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، لامية لهتيهت، والمدير العام لشركة سيال، إلياس ميهوبي. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تقوية الشراكة بين الجانبين من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية وتعميم إستخدام الوسائل الرقمية.

كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين وكالة الحوض الهيدوغرافي “الجزائر – الحضنة – الصومام” (التابعة لوكالة التسيير المدمج للموارد المائية) والمؤسسة الولائية المكلفة بتسيير وادي الحراش المهيّأ وترقيته. وتمّ التوقيع من طرف كل من مدير الوكالة، المهدي عقاد المهدي، والمدير العام للمؤسسة الولائية، محمد عدلان الوهاب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق التقني والإعلامي والتحسيسي بين الجانبين للمحافظة على البيئة. خاصة في عنصرها المائي لاسيما من خلال الاستثمار في مختلف النشاطات الترفيهية والرياضية والعلمية.

وضمن المسابقة الوطنية الرابعة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، تمّ توزيع الجوائز على الثلاثة فائزين الأوائل من ولايات تيبازة والأغواط والبيض، بعد مشاركتهم عن طريق مقطع فيديو يتعلق بترتيل آيات قرآنية ذات صلة بالمورد المائي. علماً أنّ هذه المسابقة استهدفت فئة الأطفال ما بين الخامسة والستة عشرة سنة، على المستوى الوطني. وهذا بالمشاركة عبر الصفحة الرسمية للوكالة على شبكة فايسبوك.