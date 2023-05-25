تعزيز التعاون في قطاع النقل.. محور لقاء شرفة والسفير الصيني بالجزائر

استقبل وزير النقل يوسف شرفة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة،سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي جيان .

وحسب بيان وزارة النقل، فلقد شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى مستوى العلاقات بين البلدين والرغبة الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية.

ولاسيما في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، الجوي، البحري والبري.

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