تعزيز التعاون لترقية التكوين في مجال الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بين الجزائر وتركيا

إستقبلت أمس وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوز ديمير، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، ألبرسلان سيفيك.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم التأكيد على تعزيز التعاون الجزائري-التركي لترقية ودعم فرص التكوين في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. وتحسين مستوى المكونين وإعداد برامج تكوين في المجال. حسب المعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل.

وأكدت وزير التكوين المهني هيام بن فريحة، أن قطاع التكوين المهني يطمح إلى تطوير إستراتيجيات مستقبلية بالتنسيق مع قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. للتكفل بتكوين المورد البشري في مختلف التخصصات ذات الصلة. مضيفة أنه سيتم إنشاء معهد متخصص في الطاقات المتجددة.

ومن جهته، أكد وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أن وزارته تقود إستراتيجية هامة وذات أولوية بالنسبة للحكومة، مفادها تطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وذلك عن طريق التوجه إلى استغلال وتطوير الطاقات الفاعلة والفعالية الطاقوية. وهو عمل يتطلب التنسيق مع كل القطاعات الفاعلة. مؤكدا أن التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق يعد تعاون مثمر ومهم للقطاعين.

أما سفيرة تركيا فأكدت إستعدادها لمساعدة ومرافقة هذه الاستراتيجية من خلال تكثيف التعاون والشراكة لتطوير مجال التكوين والتعليم المهنيين. بمساهمة ودعم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق”. حيث أكد منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق دعمه لقطاع التكوين المهني، في مجال تحسين مستوى المكونين. عن طريق تنظيم عدة دورات تكوينية بالجزائر وبتركيا، وكذا تدعيم القطاع بالخبراء الأتراك في مجال الانتقال الطاقوي.