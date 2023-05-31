تعزيز التعاون محور مباحثات هني والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم 31 ماي 2023، بمقر الوزارة البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رفقة المدير العام المساعد للمنظمة، و كذا رئيس المكتب الإقليمي بالجزائر و مدير الشؤون الإدارية بالمكتب الإقليمي بالجزائر .

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من القطاع، تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة و المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجالات تخصصها لاسيما حماية الموارد الطبيعية الزراعية و التنمية المتكاملة ومكافحة التصحر من خلال إدراج أصناف مقاومة للجفاف من الحبوب و الأشجار المثمرة المقاومة وتطوير تقنيات حشد المياه، ومكافحة الآفات العابرة للحدود وتطوير الغابات والمراعي وتحسين المراقبة الوبائية والقدرات التشخيصية التي تصيب الحيوانات، تطوير وترشيد طرق الري في المناطق السهبية، وكذا دعم المشاريع الخاصة بالمرأة الريفية.

في الأخير، عبر الطرفان عن الإرتياح الكبير بخصوص درجة ونوعية التعاون والعمل على تكثيفه مستقبلا.