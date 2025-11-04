تعزيز التعاون والاستثمار بين الجزائر والكونغو الديموقراطية في مجال المحروقات

أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، محادثات مع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديموقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو.

وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، جرى اللقاء بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.

حيث بحث الجانبان بهذه المناسبة سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار بين شركات البلدين في مجال المحروقات. ولاسيما البحث والاستكشاف وصناعة النفط والغاز مع مجمع سوناطراك، الى جانب تدريب الإطارات والتكوين من خلال المعهد الجزائري للبترول.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار التعاون في مجالات التكرير والخدمات البترولية. تطوير قطاع الغاز والغاز الطبيعي المميع، المساعدة الفنية في البتروكيمياء واستخدام غاز البترول المميع، وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والسلامة، والتكوين وتطوير رأس المال البشري.

من جهته أكد محمد عرقاب استعداد الجزائر في مرافقة جمهورية الكونغو الديموقراطية في مجال تطوير صناعة المحروقات. كما تطرق إلى الخبرة الجزائرية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المميع من خلال مجمع سوناطراك، وكذا في الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بتسيير الصناعة النفطية.

