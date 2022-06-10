تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر في المجال الصحي

عقد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان و نظيره النيجيري، الدكتور ايدي الياصو ميناصارة جلسة عمل تمحورت حول تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين.

و كذا دراسة سبل تكثيف التعاون لاسيما في قطاع الصحة من خلال تثمين الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – النيجيرية.

وخلال افتتاح أشغال هذه الجلسة، جدد وزير الصحة عبد الرحمان التأكيد على رغبة الجزائر وحرصها الشديد على تعزيز التعاون و الشراكة القائمة من خلال العمل على تجسيد فرص التعاون و الشراكة الممكن إقامتها بين البلدين.

وهذا في ظل التحديات المشتركة التي رفعها الطرفين والتي تربطهم علاقات أخوة وصداقة ذات مستوى عالي يتجاوز الحدود الجغرافية.

من جانبه، رحب وزير الصحة و السكان النيجيري بنظيره الجزائري والوفد المرافق له واصفا هذه الزيارة الأولى من نوعها بمثابة كتابة صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين.

خاصة في مجال الصحة، معربا عن امتنانه للجزائر حكومة وشعبا للدعم المقدم لدولة النيجر.

وخلال حديثه ،أكد ايضا على أن هذا اللقاء يعد فرصة للوقوف على مدى تنفيذ الملفات الثنائية خاصة ماتعلق منها بمشاريع الشراكة الجاري إنجازها كمشروع إنشاء مركز لتصفية الدم بمدينة “أغاداز”.

و كذا مشروع إنجاز مركز صحي بمدينة “شيروزولي” وهي المشاريع التي قال عنها أنها تندرج ضمن التوصيات التي خرجت بها أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية المنعقدة يومي 25 و 26 أكتوبر 2021 بالجزائر.

كما تسعى دولة النيجر كما اعلن وزير الصحة النيجيري إلى الإستفادة من الخبرات والتجارب والمعارف التي تتوفر عليها الجزائر،

والتي ترى فيها أفضل شريك لها يمكن أن يعطي ديناميكية جديدة لقطاع الصحة النيجر ي و يساهم في الرفع من مستوى كفاءة و آداء مهنييه.

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