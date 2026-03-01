تعزيز التعاون والشراكة بين قطاعي الري واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

تباحث وزير الري طه دربال ، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، خلال جلسة عمل سبل التعاون مع مختلف الشركات المصغرة والناشئة في كل ما يتعلق بقطاع الري. لاسيما في مجالات إنجاز منشآت الري، تصنيع المعدات الهيدروليكية، تقديم الخدمات، وتطوير تقنيات اقتصاد المياه.

وتمحور اللقاء حول ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين قطاع الري وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قصد ترقية الإستثمار في مجال صناعة وإنتاج مواد وتجهيزات الري، بهدف رفع حجم الإنتاج الوطني. ومواصلة ترشيد النفقات العمومية، والتقليص من فاتورة الإستيراد في هذا المجال.

وأكد وزير الري إستعداد القطاع لمرافقة أصحاب المؤسسات الوطنية الراغبين في ولوج مجال إنتاج مواد وتجهيزات الري، التي تعرف نقصا في الإنتاج محلياً. كما شجّع المنتجين والمستثمرين على الإستثمار في التقنيات المبتكرة التي تسمح بالإقتصاد في استعمال المياه، بما يساهم في تخفيف الأعباء على قطاع الموارد المائية وضمان استدامتها.

من جهته، أكد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعريف بإمكانيات قطاع الري وعرضها على المؤسسات الناشئة والمصغرة، بما يمكّنها من رفع التحدي وتقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب متطلبات المرحلة.

واتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل مشترك للتنسيق بين مختلف الفاعلين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية. مع فتح المجال أمام هذه المؤسسات للتقرب من الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الري للتعرف على مجالات تخصصها واحتياجاتها. كما أكدا دعمهما الكامل للمؤسسات الناشئة والمصغرة. واستعدادهما لمرافقتها من أجل دفع عجلة التنمية الوطنية بسواعد جزائرية.

