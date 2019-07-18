تعزيز الجسر الجوي إلى القاهرة بطائرتين إضافيتين

الحكومة تقرر نقل أكثر من 5000 مناصر في 30 طائرة لدعم الخضر بنهائي «الكان»

قررت الحكومة تعزيز الجسر الجوي لنقل الأنصار إلى القاهرة من أجل دعم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في نهائي كأس أمم إفريقيا.

والمقرر غدا أمام منتخب السنغال، بإضافة طائرتين إضافيتين للأسطول المقرر سابقا بـ28 طائرة، مما يرفع عدد

الأنصار المقرر نقلهم مساء اليوم إلى مصر لأكثر من 5 آلاف مناصر على متن 30 طائرة، منها 9 طائرات عسكرية.

كما ثمنت الحكومة القرار ونوهت بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في هذه العملية التي مست جل مناطق الوطن،

كما عرض وزير الشباب والرياضة، رؤوف برناوي، حصيلة بخصوص مدى تنفيذ القرارات المتخذة لنقل الأنصار.