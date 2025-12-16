تعزيز الحضور الجزائري داخل هياكل الفيفا خلال اجتماع الدوحة

حلّ الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، رفقة مديرة الشؤون المالية سليمة بن عيستي، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة. حيث شاركا في الاجتماع العام للجان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المنعقد بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والأمين العام للهيئة الكروية العالمية، ماتياس غرافستروم.

وشهد هذا الاجتماع التنصيب الرسمي لمختلف لجان الفيفا، في خطوة تنظيمية مهمة تندرج ضمن الدورة الجديدة لعمل اللجان المختصة.

وقد تواصلت الأشغال خلال الفترة المسائية بعقد اجتماعات خاصة بكل لجنة على حدة، ما أتاح للأعضاء الجدد الشروع رسميًا في أداء مهامهم وصلاحياتهم داخل اللجان التي تم تعيينهم بها.

ويذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، تم تعيين، نذير بوزناد، عضوًا في لجنة كرة القدم داخل الصالات (فوتصال) التابعة للفيفا، فيما نالت سليمة بن عيستي، عضوية لجنة الاستشارة التجارية والتسويق، في اعتراف دولي بالكفاءة الجزائرية في التسيير الرياضي والمالي.

وفي السياق ذاته، سبق لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أن حظي بتعيين مهم على المستوى الدولي، إذ شغل منصب نائب رئيس لجنة الملاعب والأمن بالفيفا، وهو ما يعكس تعزيز الحضور الجزائري داخل هياكل صنع القرار الكروي العالمي.

وتؤكد هذه التعيينات المتتالية المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الجزائر داخل أروقة الاتحاد الدولي. وترسخ دورها الفاعل في تطوير كرة القدم على المستويين القاري والعالمي.