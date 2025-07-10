تعزيز الربط الجوي.. لقاء بين أوبين وبن حمودة

أجرت، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر اليزابيت مور اوبين، لقاء مع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة.

وجاء اللقاء من أجل مناقشة سبل التعاون المستمر في قطاع النقل.

وجاء في منشور السفارة “تشرفت السفيرة أوبين بلقاء الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة”. “لمناقشة سبل التعاون المستمر في قطاع النقل. نحن ملتزمون بدعم تعزيز الربط الجوي بين بلدينا”. و”نتطلع إلى توسيع هذه الشراكة المهمة”.

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