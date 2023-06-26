تعزيز الرحلات بين الجزائر وإسبانيا خلال الصيف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعزيز الرحلات البحرية بين الجزائر واسبانيا تحسبا لموسم الاصطياف.

وحسب بيان للمؤسسة، يتعلق الأمر بخطي الجزائر- برشلونة، ووهران – برشلونة.

ويأتي هذا، تلبية لرغبات الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا وذلك بافتتاح الخطوط البحرية، الجزائر- برشلونة، ووهران – برشلونة.

وفي هذا الإطار برمجت المؤسسة رحلات خط وهران- برشلونة أيام 19جويلية، و04، 06، 14، 28 أوت، ورحلات خط برشلونة – وهران أيام 05 ، 15، 29 أوت و07 و20 سبتمبر.

وبخصوص رحلات خط الجزائر-برشلونة تمت برمجتها يومي 24 جويلية و09 أوت، بينما خط برشلونة-الجزائر يومي 25 جويلية و20 سبتمبر.