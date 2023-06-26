تعزيز الرحلات بين الجزائر وإسبانيا خلال الصيف
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعزيز الرحلات البحرية بين الجزائر واسبانيا تحسبا لموسم الاصطياف.
وحسب بيان للمؤسسة، يتعلق الأمر بخطي الجزائر- برشلونة، ووهران – برشلونة.
ويأتي هذا، تلبية لرغبات الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا وذلك بافتتاح الخطوط البحرية، الجزائر- برشلونة، ووهران – برشلونة.
وفي هذا الإطار برمجت المؤسسة رحلات خط وهران- برشلونة أيام 19جويلية، و04، 06، 14، 28 أوت، ورحلات خط برشلونة – وهران أيام 05 ، 15، 29 أوت و07 و20 سبتمبر.
وبخصوص رحلات خط الجزائر-برشلونة تمت برمجتها يومي 24 جويلية و09 أوت، بينما خط برشلونة-الجزائر يومي 25 جويلية و20 سبتمبر.
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