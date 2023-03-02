قناة النهار تعزيز الرقابة الصحية على المطاعم المدرسية لتفادي التسمم الغذائي بقلم قناة النهار نشر في 02 مارس 2023 - 13:37 شارك غرِّد أرسل 22 0 تعزيز الرقابة الصحية على المطاعم المدرسية لتفادي التسمم الغذائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WebrH اقرأ أيضا وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية قناة النهار 02 مارس فاسألوا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة قناة النهار 16 فيفري "وزير السياحة :"لن نتسامح مع الوكالات السياحية التي ترهن المسافر ولا تؤمن رحلته قناة النهار 23 فيفري الرئيس تبون: أنادي منذ 3 سنوات برقمنة حقيقية لأنها تساعد على رصد المشاكل وحلها قناة النهار 24 فيفري وزير الطاقة : سيتم تزويد 638 و 139 مدرسة بغاز البروبان في مناطق الظل قناة النهار 21 فيفري "طالع هابط: والي البويرة يرفض تدشين ملعب بعين بسام .. النوي يرد.. "خلاص العقلية تاع بكري قناة النهار 19 فيفري مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث قناة النهار 09 فيفري عين الدفلى : إمرأة مجهولة تترصد تلاميذ الابتدائي و تخلف حالة ذعر قناة النهار 15 فيفري تصريحات بعض ركاب الحافلة التي تعرضت لحادث مرور مأساوي بتيكجدة قناة النهار 25 فيفري أحوال الطقس / ثلوج على المرتفعات متوقعة يوم غد قناة النهار 25 فيفري