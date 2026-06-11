تعزيز الرقابة على الواردات.. استحداث مخابر مطابقة بالمنافذ الحدودية

عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، جلسة عمل مشتركة مع وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد.

وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري، والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة على مطابقة المنتوجات المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، بحضور ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، إلى جانب إطارات وتقنيين مختصين.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال هذا اللقاء، تنصيب فوج عمل تقني يضم مختلف الهيئات المعنية، بهدف ضبط كافة الترتيبات والتدابير الكفيلة بتجسيد هذه التوجيهات.

مع اعتماد منهجية عمل مشتركة ترمي إلى استحداث مخابر لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، وتجهيزها بمعدات علمية متطورة وعالية الدقة