تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومدغشقر

حلّ وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الملغاشية أنتاناناريفو، بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وخلال استقباله بمقر رئاسة الجمهورية من قبل رئيس جمهورية مدغشقر، أندري راجولينا، سلّم الوزير سايحي رسالة خطية من الرئيس تبون.

وشكل اللقاء فرصة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتبادل التحيات بين قادة البلدين عبر المبعوث الخاص.

وقد تطرّق الطرفان إلى أهمية إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة الشمسية من خلال توسيع المشاريع المشتركة في الطاقات المتجددة.

وتصنيع الأدوية وذلك بدعم الابتكار وتطوير الصناعات الدوائية. وكذا الفلاحة والتنمية الزراعية من خلال تبادل الخبرات لتحقيق الأمن الغذائي. اضافة الى السياحة والصناعة وذلك بتعزيز التكوين وتبادل التجارب.

وقد أكد الأستاذ عبد الحق سايحي ، بحضور سفير الجزائر لدى مدغشقر، على أهمية توحيد الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

من جهته، عبّر الرئيس راجولينا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين الجزائر ومدغشقر. مثمنًا الدور المحوري للجزائر في القارة الإفريقية، ومؤكدًا دعم بلاده لكل مبادرة تخدم المصالح المشتركة.