تعزيز الشراكة الجزائرية–المصرية وبحث تطورات المنطقة في أنطاليا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر، بدر عبد العاطي، وذلك بمدينة أنطاليا التركية.

وتمحورت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر ومصر، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية. خاصة في المجالات الاقتصادية. كما شدد الجانبان على أهمية تجسيد مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، التي انعقدت شهر نوفمبر الماضي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أوسع.

وفي سياق متصل. تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا. كما ناقشا التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، بما يعزز التنسيق المشترك لدعم الاستقرار في هذا البلد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور المستمر بين البلدين. بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.