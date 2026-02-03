تعزيز الشراكة الصحية الجزائرية–التونسية

عقد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة، رفقة نظيره التونسي، الدكتور مصطفى الفرجاني، محادثات ثنائية، لتتوسع بعد ذلك وتشمل وفدي البلدين.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في كلمة ترحيبية، أن هذه الزيارة تُجسّد عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتينة. وروابط التعاون المثمرة التي تجمع البلدين الشقيقين. والتي تدعمها إرادة سياسية صادقة لقائدي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المستويات. خاصة في القطاعات الحيوية ذات البعد الإنساني، وعلى رأسها قطاع الصحة.

كما أبدى الوزير البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان يقينه التام بأن أشغال هذه الزيارة ستتوج بنتائج عملية وبنّاءة، تُعزّز مسار الشراكة الصحية الجزائرية-التونسية. وتفتح آفاقًا جديدة لتعاون أكثر فاعلية واستدامة، يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. ويُكرّس قيم التضامن والتكامل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين.