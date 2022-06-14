تعزيز الشراكة بين الجزائر وألمانيا في مجال الطاقات المتجددة

تباحث وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة مع نائب وزير الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كاتيا كيول.

وفي بيان للوزارة وخلال استقباله لنائب وزير الخارجية الألمانية، فقد استعرض الطرفان العلاقات الجزائرية الألمانية في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وأفاق تعزيزها، خاصة الهيدروجين الاخضر، الوقود الحيوي، وازالة الكربون من أنظمة الطاقة.

وفي هذا السياق أكد الوزير على هدف الجزائر من الابتعاد تدريجيا على الاعتماد على الموارد الطاقوية التقليدية وهذا بإطلاق مشروع إنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية 1000 ميغاواط .

من جانبها أشادت نائب وزير الخارجية بجهود الجزائر لتحقيق الإنتقال الطاقوي، معربة عن اهتمام بلادها بتعزيز هذه الشراكة بين البلدين.

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