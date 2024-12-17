تعزيز الشراكة بين سونلغاز وجنرال الكتريك فرنوفا الأمريكية

قام الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، في الفترة ما بين 16 و17 ديسمبر الجاري، بزيارة عمل إلى مدينة اتلانتا الأمريكية، حيث التقى بعدد من الإطارات المسيرة في شركة جنرال الكتريك فرنوفا، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

ويأتي هذا، حسب يان لسونلغاز، في إطار تعزيز الشراكة بين سونلغاز وجنرال الكتريك فرنوفا. وسعيا من سونلغاز لتنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تنويع باقة الصادرات خارج المحروقات.

ويندرج هذا الاجتماع الذي تم على مستوى مقر شركة GE Vernova ، الكائن في مدينة أتلانتا الأمريكية. وبحضور عدد من المسؤولين الرئيسيين من كلتا الشركتين. ضمن أشغال متابعة مستوى التعاون بين الطرفين.

وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز و جنرال إلكتريك فرنوفا، وهذا بهدف تقييم وتيرة الإنجاز.

وبالمناسبة، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، على أهمية الشراكة مع جنرال إلكتريك فرنوفا. مشددا على التزام المجمع بهذا التعاون الذي يعتمد على مبدأ رابح رابح.

كما عبر عن رضاه التام بخصوص التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ مختلف المشاريع. وهو التقدم الذي تحقق بفضل حل العديد من المشاكل التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة بين الطرفين تم عقدها في مقر شركة سونلغاز.

ومن جانبهم، جدد ممثلو شركة جنرال إلكتريك فرنوفا، التزام شركتهم بدعم الشراكة مع سونلغاز. مثمنين كفاءة سونلغاز وقدرتها على تجاوز العقبات التي كانت تعيق تقدم بعض المشاريع.

كما خصص اللقاء لمناقشة عدد من المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل شركة GEAT. لا سيما توسيع المصنع عبر إضافة خط الإنتاج المحولات سواء تلك الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة في إطار برنامج الـ 15 ألف ميغاواط. أو تلك الموجهة للتصدير. بالإضافة إلى تصنيع التوربينات الغازية التي تتراوح قدرتها ما بين 50 إلى 100 ميغاواط.

وفي هذا السياق، شدّد المسؤول الأول على سونلغاز، على ضرورة تطوير برنامج التكوين في مجال الشبكات. ومضاعفة الجهود فيما يتعلق بنقل الخبرات.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة في GEAT، أعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز، عن طموحات المجمع في مجال تصدير المعدات. لتلبية احتياجات أسواق منطقة المغرب العربي وأفريقيا ما يسمح بخلق فرص ثمينة لتنويع مصادر العملة الصعبة.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على المجمع على ضرورة التفكير في خطة تجارية ذات آفاق أوسع تمكن الشريكين من توسيع تواجدهم في الأسواق الاقليمية من خلال منتجات مصنعة بالجزائر.

كما ذكر بالتزام جنرال الكتريك فرنوفا بنقل الخبرات للطرف الجزائري وفقاً لشروط العقود الموقعة بين الطرفين.

وتعتبر هذه الزيارة والاجتماع الذي رافقها خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز وجنرال الكتريك فرنوفا في مجال تصنيع المعدات الطاقوية.