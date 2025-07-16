تعزيز الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة لدى الجزائر، لاليني فيراسامي (Lalini VERASSAMY)، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة الصحة شكل هذا اللقاء فرصة هامة لاستعراض برامج التعاون القائمة بين قطاع الصحة والمنظمة الدولية للهجرة. حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها بهدف تحسين الرعاية الصحية للاجئين.

وأعربت لاليني فيراسامي، في مستهل اللقاء، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل باللاجئين. لاسيما من الناحية الطبية، مؤكدة أن الجزائر تُعد نموذجا حيا للإنسانية. ومشيدة بالإجراءات الفعالة المتخذة لتقديم الرعاية الصحية لمختلف الجنسيات.

من جهته، قدم وزير الصحة عرضا شاملا حول الجهود التي تبذلها الجزائر في توفير الرعاية الصحية للاجئين. موضحا أن الجزائر تقدم دعما لوجستيًا وإنسانيا كبيرا بهدف ضمان العلاج والخدمات الطبية الأساسية. على مستوى مؤسساتها الصحية لجميع اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

كما شدد سايحي على أهمية إنشاء مركز دولي للتلقيح ومكافحة الأمراض الاستوائية في الجزائر. والذي سيوفر خدمات صحية أساسية تشمل عمليات التلقيح وعلاج الأمراض الاستوائية، خاصة لفائدة دول منطقة الساحل.

من جانبها، اقترحت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة إمكانية تقديم دعم المنظمة وخبراتها لوجستيًا وطبيًا. بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية في أوساط اللاجئين وتقليل مخاطر انتقال العدوى. مؤكدة استعداد المنظمة لتعزيز التعاون في مجالات الصحة.

وفي ختام اللقاء، عبر الوزير عن استعداد الجزائر للعمل مع المنظمات الدولية في هذا المجال. مرحبا بهذه المقاربة الإنسانية التي تسعى إلى تحسين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية لهم في إطار مبدأ التضامن الدولي.

حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل فريق عمل مشترك لتحضير مذكرة تفاهم ثنائية. سيتم توقيعها في أقرب وقت ممكن، لتوثيق التعاون وتعزيز الشراكة بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة في مجالات الصحة والرعاية الإنسانية.

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